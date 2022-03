PAR/ICI: GAU – GUÉRÉDRAT – PI Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault 3 3 EUR À l’occasion de trois soirées dans le lieu d’ICI—CCN, Ghyslaine Gau, Annabel Guérédrat et Ana Pi inscrivent ensemble des traversées poétiques et activent les installations de l’exposition WOMEN PART 3. · le 14 avril 2022

Soirée projection de films et table ronde, à 19h, au Studio Bagouet « Où la théorie du radical care s’articule aux notions d’archives, de décolonialité et de visions futures ? » Ghyslaine Gau, Annabel Guérédrat, Ana Pi invitent l’artiste et chercheuse Fabiana Ex-Souza pour un temps d’échange avec le public autour de son film Navio-Ovni qui sera présenté en dialogue avec les extraits de leurs films respectifs ; TRAVELLING/autoportraits, Mami Sargassa et NoirBLUE – les déplacements d’une danse. · les 20 et 21 avril 2022

Soirée projection de films et table ronde, à 19h, au Studio Bagouet « Où la théorie du radical care s’articule aux notions d’archives, de décolonialité et de visions futures ? » Ghyslaine Gau, Annabel Guérédrat, Ana Pi invitent l’artiste et chercheuse Fabiana Ex-Souza pour un temps d’échange avec le public autour de son film Navio-Ovni qui sera présenté en dialogue avec les extraits de leurs films respectifs ; TRAVELLING/autoportraits, Mami Sargassa et NoirBLUE – les déplacements d’une danse. · les 20 et 21 avril 2022

Deux soirées performatives itinérantes, à 20h, dans les espaces d’exposition du CCN ► Quels lieux, quels gestes peuvent amener la guérison de profondes blessures historiques ? Sous la forme d’une déambulation, l’exposition performée WOMEN PART 3 entremêle films, installations plastiques et sonores. Elle bat en brèche le sentiment de solitude pour rendre visibles les trajectoires, où se croisent les radicalités théoriques des mouvements contemporains et les résistances ancestrales de la diaspora africaine. Montpellier

