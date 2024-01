Par delà les rives Claire Aguilar Association Solarium Marseille 1er Arrondissement, jeudi 1 février 2024.

Par delà les rives Claire Aguilar Association Solarium Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Exposition de Claire Aguilar

Née en 1989, Claire Aguilar a grandi dans le Sud-Ouest de la France. Elle dit avoir toujours voulu être peintre. Dès le Baccalauréat en poche, elle part pour la capitale où elle suit des études d’arts appliqués dans les grandes écoles parisiennes: Olivier de Serres, Estienne. Elle part ensuite travailler à Copenhague, New-York (Metropolitan Museum of Art) puis Paris où elle crée « Byzance» un studio de création autour de l’image. En 2020, elle pose ses valises à Marseille et se consacre uniquement à la peinture.



Claire Aguilar puise son inspiration dans la poésie du quotidien et dans les couleurs de la lumière méditerranéenne intensifiant ses sujets au point de les rendre flous. Le dialogue entre l’abstraction et le réalisme dans ses peintures révèle un monde à la fois unique et multi-facettes. Ce voyage pictural nous emporte au grès de ses rencontres humaines et non-humaines. .

Association Solarium 40 Bd de la Liberté

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 14:00:00

fin : 2024-03-01 19:00:00



L’événement Par delà les rives Claire Aguilar Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-24 par Ville de Marseille