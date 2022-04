Par delà les frontières – Rencontre littéraire croisée Cosmopolis, 28 avril 2022, Nantes.

**Echange entre les autrices Irma Tavelidze et Sophie Merceron autour de leur travail littéraire et de leur expérience de résidence croisée Nantes-Tbilissi.** _**Modératrice : Amandine Glévarec**_ **IRMA TAVELIDZE** Née en 1973 dans la ville de Gori, Irma Tavelidze est une écrivaine, traductrice et essayiste géorgienne. Depuis l’obtention de son diplôme de philologie, elle vit à Tbilissi. Elle a traduit en géorgien des oeuvres littéraires d’auteurs français et anglophones, notamment Michel Houellebecq, John M. Coetzee et Joseph Conrad. Depuis 1999, elle publie des nouvelles dans divers journaux et magazines géorgiens. En 2007, son premier volume de nouvelles _Autobiography in French_ a été publié et reçoit en 2008, le prix littéraire TSERO (Crane) décerné par les lecteurs. En 2010, sa nouvelle _Gori Fortress_ est parue en traduction suédoise dans l’_Anthologie des nouvelles géorgiennes Goris Fästning_, publiée par la maison d’édition suédoise Tranan. En 2020, son roman _In the Dark Waters – Dans les Eaux Ténèbres_ est publié aux éditions Diogene Publishers. Son oeuvre est publiée en Allemagne, Suède et Lituanie. **SOPHIE MERCERON** Sophie Merceron est comédienne et écrivaine. En 1995, elle intègre la promotion du Studio Théâtre/Lieu Unique (école professionnelle de théâtre) et travaille ensuite sous la direction de plusieurs metteurs en scène et collabore en tant que comédienne-lectrice à de nombreux festivals littéraires. De 2006 à 2009, elle fonde et dirige avec deux autres comédiens L’Ogre à Plumes – Espace de création dédié à la littérature (Paris 11ème). Elle écrit pour le théâtre. Ses deux premiers textes, _Avril_ et _Manger un phoque, sont_ publiés en 2019 et en 2020 aux éditions L’École des loisirs et ont reçu le Grand Prix de Littérature Dramatique Jeunesse. Elle est auteure associée au Théâtre de La Tête Noire à Saran, pour la saison 2019/2020. Répondant à une commande du Lieu Unique, elle co-écrit avec le metteur en scène Guillaume Bariou, _Des balles qui se perdent_ présenté sur scène en octobre 2020. En décembre 2020, Stanislas Nordey, directeur du Théâtre National de Strasbourg, lui passe commande d’un texte pour faire partie d’une série intitulée : _Ce qui (nous) arrive_. Elle écrit à cette occasion _Respire_. En 2021, elle écrit _Nebraska_ qui sera créé en 2023 au Lieu Unique par Guillaume Bariou. En février 2022, elle est en résidence d’écriture à Tbilissi (Géorgie). **La rencontre sera suivie d’une présentation-dégustation préparée par l’association Nantes-Tbilissi de quelques spécialités culinaires géorgiennes et de vins géorgiens.** Cette rencontre est organisée dans le cadre de la résidence croisée Nantes-Tbilissi et de la résidence d’écriture de l’écrivaine géorgienne Irma Tavelidze à Nantes du 3 avril au 3 mai 2022. L’évènement est coordonné par l’association _La Tangente_ avec le soutien financier de la Ville de Nantes et de Tbilisi-World Book Capital 2021, et en partenariat avec la librairie La Vie Devant Soi, La Maison Julien Gracq, L’Espace Cosmopolis et l’association Nantes-Tbilissi.

Entrée libre.

