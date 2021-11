Par 4 chemins Les Portes du Coglais, 30 novembre 2021, Les Portes du Coglais.

Par 4 chemins Centre Culturel du Coglais 1 rue Saint-Mélaine Les Portes du Coglais

– Centre Culturel du Coglais 1 rue Saint-Mélaine

Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Venez découvrir cette pièce de théâtre !

» Par 4 Chemins » est une pièce de théâtre réalisée en partenariat avec l’ADEC, la Maison du Théâtre amateur et l’Atelier Théâtre La Mélanienne.

Le principe est simple : faire se rencontrer une troupe amateur et une autrice de théâtre, qui écrira une pièce courte spécialement pour elle. On multiplie par 3, et l’on obtient Par 4 Chemins !

Pour cette édition de » Par 4 chemins », ce sont trois autrices qui ont été sollicitées pour une courte pièce à la troupe amateur que chacune suivra. Cette année, ce sont Mariette Navarro, Marie Dilasser et Patricia Allio qui vont construire l’aventure avec les troupes de Pont-Péan, Montours et Saint-Malo !

Cette année, une troupe de Pont-Péan : Les Arts Maniaques, une troupe de Montours : La Mélanienne et une de Saint-Malo : Intra en scène vont se partager l’affiche.

Gratuit – Tout public – Dès 12 ans.

Durée : 1h45

spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 17 07 http://www.couesnon-marchesdebretagne.fr/

Venez découvrir cette pièce de théâtre !

» Par 4 Chemins » est une pièce de théâtre réalisée en partenariat avec l’ADEC, la Maison du Théâtre amateur et l’Atelier Théâtre La Mélanienne.

Le principe est simple : faire se rencontrer une troupe amateur et une autrice de théâtre, qui écrira une pièce courte spécialement pour elle. On multiplie par 3, et l’on obtient Par 4 Chemins !

Pour cette édition de » Par 4 chemins », ce sont trois autrices qui ont été sollicitées pour une courte pièce à la troupe amateur que chacune suivra. Cette année, ce sont Mariette Navarro, Marie Dilasser et Patricia Allio qui vont construire l’aventure avec les troupes de Pont-Péan, Montours et Saint-Malo !

Cette année, une troupe de Pont-Péan : Les Arts Maniaques, une troupe de Montours : La Mélanienne et une de Saint-Malo : Intra en scène vont se partager l’affiche.

Gratuit – Tout public – Dès 12 ans.

Durée : 1h45

Centre Culturel du Coglais 1 rue Saint-Mélaine Les Portes du Coglais

dernière mise à jour : 2021-11-26 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne