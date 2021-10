Paris Galerie Marie de Holmsky île de France, Paris PARИЖ Galerie Marie de Holmsky Paris Catégories d’évènement: île de France

Du 9 au 27 novembre 2021

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 13h à 19h

et samedi de 13h à 18h30

gratuit

Un hommage inédit aux scintillements de la Ville-Lumière. A partir du 9 jusqu au 27 novembre, nous vous offrons l’exposition, PARИЖ, une collection de portraits de la plus belle ville du monde, des œuvres picturales purement inclassables et éclectiques, exposées dans la galerie Marie de Holmsky, à deux pas du Jardin du Luxembourg : Paris comme vous ne l’avez jamais vu… Une exposition sous le haut patronage de Monsieur Jean-Luc Romero-Michel, Adjoint à la Maire de Paris. Également avec le soutien de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris et de l’association Élus Locaux Contre le sida. Expositions -> Art Contemporain Galerie Marie de Holmsky 80,rue Bonaparte Paris 75006

Contact : Galerie Marie de Holmsky 0143290890 contact@galeriemdh.fr

