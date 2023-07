Paquito et la lune / Les Contes de la Maison Ronde Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 30 septembre 2023

de 14h30 à 15h30

de 11h00 à 12h00

.Public enfants adolescents. A partir de 7 ans. payant De 7 à 20€. Rendez-vous à Studio 104 de Radio France pour un concert jeune public avec l’Orchestre national de France. Tout commence au Mexique. Mais à peine le temps de souffler, nous voici déjà aux chutes du Niagara. Puis auprès des baleines du Canada! Ainsi se noue le destin du petit héros Paquito qui, le temps d’un récit pas comme les autres, prend vie grâce au mariage de la musique, du dessin, des scotchs, des collages et d’un tas d’objets rap portés de voyage. Un Conte de la maison ronde… sur les traces de Jack Kerouac. PAQUITO ET LA LUNE

musiques américaines et mexicaines ALEXIS LE ROSSIGNOL texte original, récitant

PATRICK PLEUTIN artiste plasticien, performeur

Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

RÉMI JOUSSEMET, ALEXANDRE OLIVERI trompettes

ANTOINE MORISOT cor

JEAN-PHILIPPE NAVREZ trombone

ÉMILIEN COURAIT tuba Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/paquito-et-la-lune/les-contes-de-la-maison-ronde contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228877640754

