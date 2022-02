Paquita et moi Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Paquita et moi Aix-en-Provence, 12 mars 2022, Aix-en-Provence.

2022-03-12

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Paquita et moi, d’après Solo para Paquita d’Ernesto Caballero, est une comédie acide, le portrait intime d’une femme d’aujourd’hui, une « madame tout le monde », fonctionnaire au ministère, qui décide un jour de jouer au bingo pour rompre avec la solitude.



C’est au cours d’une de ces parties qu’elle rencontre un homme, dont elle tombe amoureuse. L’aventure est de courte durée. Brisée par le dépit amoureux, la jeune femme sans histoire devient criminelle.



