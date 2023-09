SOIRÉE HALLOWEEN Pâquis des Oies Vignot, 27 octobre 2023, Vignot.

Vignot,Meuse

Animations Enfants, spectacle de magie, manipulation de reptiles, spectacle de feu, bal masqué.

A partir de 16h, entrée gratuite, buvette et restauration sur place.

Informations à la mairie de Vignot : 03 29 91 12 90.. Tout public

Vendredi 2023-10-27 16:00:00 fin : 2023-10-27 23:59:00. 0 EUR.

Pâquis des Oies Site des ouillons

Vignot 55200 Meuse Grand Est



Children’s entertainment, magic show, reptile handling, fire show, masked ball.

From 4pm, free admission, refreshments and snacks on site.

Information from Vignot town hall: 03 29 91 12 90.

Animación infantil, espectáculo de magia, manipulación de reptiles, espectáculo de fuego, baile de máscaras.

A partir de las 16:00 h, entrada gratuita, refrescos y comida in situ.

Información en el ayuntamiento de Vignot: 03 29 91 12 90.

Kinderanimation, Zaubershow, Reptilienmanipulation, Feuershow, Maskenball.

Ab 16 Uhr, freier Eintritt, Getränke und Essen vor Ort.

Informationen im Rathaus von Vignot: 03 29 91 12 90.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS