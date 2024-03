PÂQUETTE À L’OULIBO Bize-Minervois, lundi 1 avril 2024.

PÂQUETTE À L’OULIBO Bize-Minervois Aude

L’Histoire nous rappelle qu’après le gel de 1956 et la fermeture de notre moulin, la tradition voulait que l’on vienne fêter la Saint Loup appelée également Pâquette à Cabezac sous les oliviers.

Renouez avec la tradition avec un évènement autour de la nature, de la plantation, et de l’huile de printemps.

De 10h à 18h des animations pour toute la famille !

Au programme marché aux plantes et aux oliviers, atelier de taille et de potager, pique-nique sous les oliviers, réalisation du plus grand toast de tapenade au monde, chasse aux œufs, course de brouettes et bien d’autres animations pour toute la famille.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

4 Hameau de Cabezac

Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie resp-tourisme@loulibo.com

