Pâques sur le roc Saint-Coulomb, 16 avril 2022, Saint-Coulomb.

Pâques sur le roc Fort Du Guesclin Anse Du Guesclin Saint-Coulomb

2022-04-16 – 2022-04-16 Fort Du Guesclin Anse Du Guesclin

Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine Saint-Coulomb

2022 est l’année des 10 ans de l’association.

Pour fêter cet anniversaire, les membres fondateurs et organisateurs ont souhaité avoir une année riche en rendez-vous avec le public et ses adhérents.

Cinq événements ‘’Sur le Roc’’, animations culturelles et musicales, sont programmés d’avril à septembre.

Le premier événement, Pâques sur le Roc, s’adresse tout particulièrement aux enfants, de 5 à 12 ans. Il aura lieu pendant le week-end pascal.

De quoi émerveiller les enfants !

Atelier mosaïque dirigé par Catherien Sevellec, spécialiste de cet art manuel, découverte musicale

et instrumentale par Corentin Chassard, directeur artistique de Classique sur le Roc , dans le salon

de musique Léo Ferré et bien-sûr chasse aux œufs dans les jardins de l’ile animée par l’artiste

cancalais, Ian Woodward, dit le pirate. Pendant 2h30, les enfants, et leurs parents, passeront un

moment magique dans un lieu unique.

Les visiteurs peuvent venir avec leur pique nique. Un point raffraichissements et gateaux est proposé.

Il est nécessaire pour les adultes d’adhérer à l’association pour participer aux activités.

Réservation et billetterie sur ce lien : www.helloasso.com/associations/les-amis-de-l-ile-du-guesclin

association@guesclin.com http://www.helloasso.com/

2022 est l’année des 10 ans de l’association.

Pour fêter cet anniversaire, les membres fondateurs et organisateurs ont souhaité avoir une année riche en rendez-vous avec le public et ses adhérents.

Cinq événements ‘’Sur le Roc’’, animations culturelles et musicales, sont programmés d’avril à septembre.

Le premier événement, Pâques sur le Roc, s’adresse tout particulièrement aux enfants, de 5 à 12 ans. Il aura lieu pendant le week-end pascal.

De quoi émerveiller les enfants !

Atelier mosaïque dirigé par Catherien Sevellec, spécialiste de cet art manuel, découverte musicale

et instrumentale par Corentin Chassard, directeur artistique de Classique sur le Roc , dans le salon

de musique Léo Ferré et bien-sûr chasse aux œufs dans les jardins de l’ile animée par l’artiste

cancalais, Ian Woodward, dit le pirate. Pendant 2h30, les enfants, et leurs parents, passeront un

moment magique dans un lieu unique.

Les visiteurs peuvent venir avec leur pique nique. Un point raffraichissements et gateaux est proposé.

Il est nécessaire pour les adultes d’adhérer à l’association pour participer aux activités.

Réservation et billetterie sur ce lien : www.helloasso.com/associations/les-amis-de-l-ile-du-guesclin

Fort Du Guesclin Anse Du Guesclin Saint-Coulomb

dernière mise à jour : 2022-03-11 par