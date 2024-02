PÂQUES, sur la piste du grand trésor de La Ciotat avec Cahouette Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat, samedi 30 mars 2024.

PÂQUES, sur la piste du grand trésor de La Ciotat avec Cahouette Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône

Durant le week-end de Pâques, l’Office de tourisme de La Ciotat organise un jeu de piste dans son centre historique afin de découvrir le grand trésor de Cahouette, un petit écureuil malicieux. Ce jeu, sur réservation, se déroulera le samedi 30 mars 2024.

Il était une fois, dans la paisible forêt de Chocolavie, un écureuil malicieux du nom de Cahouette passionné d’art et de voyages.

Un jour, tandis qu’il explorait le jardin botanique du Mugel, il découvrit une mystérieuse carte indiquant une cachette magique renfermant un trésor qui dépasse tout ce que l’on peut imaginer.

Excité par la perspective de l’aventure, Cahouette se mit en route, laissant des indices astucieux derrière lui pour guider ceux qui oseraient suivre ses traces.

Les indices, sous forme de grosses noisettes peintes en couleurs vives ont été dispersées à travers la ville.

Viens vite toi aussi participer à cette fabuleuse aventure ! Mais attention, un seul d’entre vous recevra un cadeau exceptionnel.



Ce jeu se déroulera le samedi 30 mars 2024 avec un premier départ à 14h00 et un second à 15h00.



Deux groupes de 10 enfants entre 6 et 11 ans seront accueillis à l’Office de tourisme. Les jeunes explorateurs devront être obligatoirement accompagnés par un adulte.



Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au

04 42 08 61 32 entre le 18 et le 28 mars 2024.



Bonne chance! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 16:00:00

Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement PÂQUES, sur la piste du grand trésor de La Ciotat avec Cahouette La Ciotat a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme de La Ciotat