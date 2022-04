Pâques s’invite à Dinopédia La Grand-Combe La Grand-Combe La Grand-CombeLa Grand-Combe Catégories d’évènement: Gard

2022-04-16 – 2022-04-18

La Grand-Combe Gard Dinpédia Parc La Grand-Combe Gard La Grand-Combe La plus grande chasse avec les plus gros œufs jamais cachés est lancée ! Pâques s’invite chez Dinopedia Parc du 16 au 18 avril ! Durant 3 jours, prenez part à notre grande chasse aux œufs:Trouvez les lettres cachées sur les œufs, reconstituez le mot secret et repartez avec des petits œufs en chocolat Mais ce n’est pas tout !!!Trouvez combien d’œufs se cachent dans le parc afin de participer à notre tirage au sort pour tenter de gagner un MEGA OEUF DE DINO EN CHOCOLAT*Infos pratiques :- Rendez-vous les 16, 17 et 18 Avril 2022- Où? : Dinopédia Parc à la Grand Combe (Champclauson)- Quand? : De 10h00 à 18h00- Tarif : Animation comprise dans le billet d’entrée, de 12 à 18 euros- Informations complémentaires auprès du Parc, par téléphone au 04.66.60.34.65 ou par mail à contact@dinopedia-parc.fr- Réservation en ligne : https://www.dinopedia-parc.fr/billetterie/ contact@dinopedia-parc.fr +33 4 66 60 34 65 Droits libres

