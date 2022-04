Pâques party des voyajoueurs Monteneuf Monteneuf Catégories d’évènement: Monteneuf

Morbihan

Pâques party des voyajoueurs Monteneuf, 18 avril 2022, Monteneuf. Pâques party des voyajoueurs Monteneuf

2022-04-18 – 2022-04-18

Monteneuf Morbihan Monteneuf Morbihan Rendez-vous à la Pâques party des Voyajoueurs à 15h pour une chasse à l’oeuf. L’accès aux 800 jeux de l’Auberge est inclus ! +33 2 97 93 22 18 Rendez-vous à la Pâques party des Voyajoueurs à 15h pour une chasse à l’oeuf. L’accès aux 800 jeux de l’Auberge est inclus ! Monteneuf

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

Détails Catégories d’évènement: Monteneuf, Morbihan Autres Lieu Monteneuf Adresse Ville Monteneuf lieuville Monteneuf Departement Morbihan

Monteneuf Monteneuf Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monteneuf/

Pâques party des voyajoueurs Monteneuf 2022-04-18 was last modified: by Pâques party des voyajoueurs Monteneuf Monteneuf 18 avril 2022 Monteneuf morbihan

Monteneuf Morbihan