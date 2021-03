Champfleury Champfleury Champfleury, Marne Pâques par Le Clos de Champfleury Champfleury Catégories d’évènement: Champfleury

Marne

Pâques par Le Clos de Champfleury, 3 avril 2021-3 avril 2021, Champfleury. Pâques par Le Clos de Champfleury 2021-04-03 – 2021-04-05 Le Clos de Champfleury 11 Grande Rue

Champfleury Marne Champfleury Pour Pâques, le Clos de Champfleury vous propose un menu à emporter : 3 Amuse-bouche

Terrine de canard au foie gras

Brochettes de la mer, Saint-Jacques, Gambas au citron et légumes du soleil

Souris d’agneau, Haricots vert frais, Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive

Croustillant aux flocons d’avoine, mousse de chocolat au lait cœur fruits rouges Commande 24h à l’avance. leclosdechampfleury@outlook.fr +33 6 08 77 26 92 http://www.leclosdechampfleury.com/ Pour Pâques, le Clos de Champfleury vous propose un menu à emporter : 3 Amuse-bouche

Terrine de canard au foie gras

Brochettes de la mer, Saint-Jacques, Gambas au citron et légumes du soleil

Souris d’agneau, Haricots vert frais, Ecrasé de pommes de terre à l’huile d’olive

Croustillant aux flocons d’avoine, mousse de chocolat au lait cœur fruits rouges Commande 24h à l’avance.

Détails Catégories d’évènement: Champfleury, Marne Autres Lieu Champfleury Adresse Le Clos de Champfleury 11 Grande Rue Ville Champfleury