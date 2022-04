Pâques par le Bistr’O Larris La Neuville-aux-Larris La Neuville-aux-Larris Catégories d’évènement: La Neuville-aux-Larris

La Neuville-aux-Larris Marne La Neuville-aux-Larris Régalez vos papilles pour les fêtes de Pâques avec votre restaurant le Bistr’O Larris, le dimanche 17 avril 2022.

Sur place ou à emporter. Menu à 40€ par personne Duo d’asperges au jambon de pays

Cassolette de Saint Jacques sur fondue de poireaux

***

Souris d’Agneau, accompagnée de gratin dauphinois et de pois gourmands

Lotte rôtie, risotto de champignons et vinaigrette de légumes

***

Brie à la truffe sur salade mesclun

***

Nid de pâques Charlotte aux fruits rouges ou Nid de Pâques chocolat bistrolarris@orange.fr +33 3 26 51 94 72 Bistr’O Larris 1 Rue du Tambour La Neuville-aux-Larris

