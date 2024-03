Pâques ou pas cap ? Château-Musée de Gien Gien, samedi 30 mars 2024.

Pâques ou pas cap ? VISITE LUDIQUE DES VACANCES DE PRINTEMPS AU CHÂTEAU-MUSÉE DE GIEN 30 mars – 3 mai Château-Musée de Gien Voir https://www.chateaumuseegien.fr/actualites/les-evenements

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T13:30:00+01:00 – 2024-03-30T14:30:00+01:00

Fin : 2024-05-03T14:30:00+02:00 – 2024-05-03T15:30:00+02:00

Accompagnés d’une animatrice, les enfants partent à la chasse aux œufs dans les salles du musée ! Ils devront relever les défis et résoudre les énigmes du lapin de Pâques afin de collecter les œufs qui leur permettront d’atteindre le véritable trésor chocolaté. Alors ? Pâques ou pas cap ?

L’animation est accessible sur réservation à partir de 6/7 ans.

Sur réservation au 02.38.29.81.46 ou chateau.musee-gien@loiret.fr

Durée 1h environ

Animation incluse dans le billet d’entrée

Château-Musée de Gien Place du Château, Gien Gien [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 67 69 69 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaumuseegien.fr/actualites/les-evenements »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.musee-gien@loiret.fr »}] [{« link »: « mailto:chateau.musee-gien@loiret.fr »}]

FMACEN045V50BMJ4

chateau-musee de gien