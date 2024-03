Pâques ou pas cap’ ? Les Mesnils Bréal-sous-Montfort, dimanche 31 mars 2024.

Pâques ou pas cap’ ? Les Mesnils Bréal-sous-Montfort Ille-et-Vilaine

Les 30 mars et 1er avril, venez tester les petites machines à grands frissons de Charly, artiste en construction ! Accompagné de ses acolytes, il vous promet des moments drôles et sportifs à vivre en famille…

RayoNantes

Grâce à des jambes bien musclées et une formidable énergie collective, RayoNantes, la plus petite grande roue de l’univers fait des tours complets sous l’œil affuté de ses trois vaillants techniciens. Les enfants seront-ils à la hauteur (maximum 1m25 !!) de ce formidable voyage mécanique sorti de la tête de l’incroyable Monsieur Charly ? Après un échauffement drôle et initiatique, une fois leur peur contrôlée, ils peuvent monter à bord. Et c’est parti pour un voyage en moins de 80 tours sous les vivats des papas et des mamans ! RayoNantes, plus qu’une machine, une expérience unique, un exercice d’amour sportif !

Tout public, de 15h à 18h. Sans supplément de prix à l’entrée des Jardins.

Les Grands Paris de Monsieur Saint Seb’

Trois chevaux mécaniques montés sur rail et non dopés, attendent leurs jockeys… Tous les membres d’une même famille pourront participer à égalité ! Les concurrents, seront triés sur le volet dans le public par deux comédiens, figures caricaturales du monde hippique le Palefrenier et Monsieur de Saint Seb’. Au top départ, les cavaliers devront faire avancer leur monture grâce à la pression du corps pour une course effrénée jusqu’à la ligne d’arrivée ! Qui donc sera le premier à se faire flasher à l’arrivée pour excès de trot sur sa belle mécanique bien huilée ? Les paris sont ouverts !

Tout public, de 15h à 18h. Sans supplément de prix à l’entrée des Jardins.

Jeu de piste et chocolat

Comme chaque année, l’arrivée de Pâques est l’occasion de tester notre jeu de piste ! Des énigmes à déchiffrer en famille sur un parcours qui vous emmènera en dehors des chemins habituels des Jardins… Les participants seront récompensés en chocolat des sucettes gourmandes fabriquées maison par l’équipe du restaurant de l’APH le Pommeret ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 13:30:00

fin : 2024-03-31 19:00:00

Les Mesnils Les Jardins de Brocéliande

Bréal-sous-Montfort 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne accueil.jdb@lepommeret.fr

L’événement Pâques ou pas cap’ ? Bréal-sous-Montfort a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme de Brocéliande