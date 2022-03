PAQUES – Jeu de piste « L’affaire du coffre au chocolat » Jet d’eau Genève Catégorie d’évènement: Genève

PAQUES – Jeu de piste « L’affaire du coffre au chocolat » Jet d’eau, 15 avril 2022, Genève. PAQUES – Jeu de piste « L’affaire du coffre au chocolat »

du vendredi 15 avril au lundi 18 avril à Jet d’eau

Pâques est menacé ! Le Docteur Densaine a horreur des sucreries et cette année, il a décidé d’enfermer tous les chocolats de Pâques dans des coffres pour que les enfants ne les mangent pas ! Tous les coffres disposent d’un **cadenas à chiffres** que les enfants pourront ouvrir seulement s’ils trouvent le code secret ! Pour parvenir à leurs fins, ils devront **résoudre une série d’énigmes qui les conduiront sur les bords du Lac Léman**. A la clé, des chocolats à foison et surtout la fierté d’avoir empêché le Docteur Densaine de gâcher les fêtes de Pâques ! Munis de leur coffre au trésor cadenassé, les enfants partiront à la **découverte de l’histoire du chocolat** : origines, fabrication, anecdotes insolites… ils sauront tout sur leur gourmandise préférée ! Sur un parcours allant du jet d’eau jusqu’au jardin anglais, ils découvriront également de nombreuses **petites histoires sur les monuments incontournables** de Genève. A la fin du jeu, ils pourront **se régaler en dégustant les œufs en chocolats** qu’ils auront libéré grâce à leur perspicacité !

Tarif enfant CHF 20.-

L’horrible Docteur Densaine a encore Sévi ! Il a confisqué tous les oeufs en chocolat et les a enfermés dans des coffres cadenassés ! Saurez-vous trouver le code pour libérer les chocolats de Pâques ? Jet d’eau Quai Gustave-Ador, 1207 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T10:30:00 2022-04-15T12:00:00;2022-04-15T14:30:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-18T10:30:00 2022-04-18T12:00:00;2022-04-18T14:30:00 2022-04-18T16:00:00

