Pâques – Jeu de piste chocolaté en Vieille Ville de Genève Autre lieu, 3 avril 2021-3 avril 2021, Genève.

Pâques – Jeu de piste chocolaté en Vieille Ville de Genève

Autre lieu, le samedi 3 avril à 10:00

Chargée d’histoire et emplie de mille trésors, la Vieille Ville est aussi le repaire de **nombreux artisans chocolatiers et pâtissiers** réputés pour leurs produits gourmands. Saviez-vous que dans ses ruelles se cachaient l’un des **premiers prix du concours du Meilleur Chocolatier de Genève** mais aussi le **double champion suisse de la pâtisserie** ? A l’occasion des fêtes de Pâques, nous vous proposons de partir à la recherche des créations chocolatées des artisans chocolatiers et pâtissiers de la Vieille Ville au travers d’un **jeu de piste mêlant défis sur le chocolat et énigmes historiques.** Chaque étape du jeu vous conduira chez l’un des incroyables artisans de la Vieille Ville avec, à la clé, de **délicieux chocolats de Pâques à récolter chez chaque artisan** : pralinés, ganaches, barres chocolatées… vous serez vraiment gâtés ! **SURPRISE –** Et peut-être remporterez-vous également le magnifique œuf en chocolat spécialement mis en jeu pour les participants du jeu de piste ? Le Maitre chocolatier Philippe Pascoët et Genève pas cher se sont associés pour vous offrir **un oeuf design de 500 gr. d’une valeur de 70 CHF !** Prêts à jouer… et à vous régaler ? _BON A SAVOIR ! Pour répondre aux restrictions liées au Covid, ce jeu de piste se réalise actuellement en autonomie. Vous ne serez pas en contact avec d’autres participants, hormis l’animatrice du jeu au départ du parcours._ **ARTISANS PARTICIPANTS** * Chocolaterie Arn * Philippe Pascoët * Boulangerie Pâtisserie Pierre et Jean * Boulangerie Tea-Room Pouly * Boulanger, pâtissier, chocolatier, traiteur A.Pougnier **>>> Le tarif comprend : 5 créations chocolatées de qualité comprenant des pralinés, des ganaches, des barres chocolatées… et un carnet de jeu par personne payante**

Tarif normal : CH 35.- / Tarif enfant (moins de 12 ans) : CH 25.- / Gratuit jusqu’à 5 ans inclus

Pour une fête de Pâques insolite, partez à la découverte des artisans de la Vieille Ville et de leurs créations chocolatées grâce à ce jeu de piste très gourmand !

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-03T10:00:00 2021-04-03T17:30:00