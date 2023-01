Pâques en vignes au château Haut-Claverie Fargues, 8 avril 2023, Fargues OT Sauternes Graves Landes Girondines Fargues.

Pâques en vignes au château Haut-Claverie

2023-04-08 10:30:00 – 2023-04-10 18:00:00

5 5 EUR Pendant 3 jours, visite dégustation : petits et grands, venez découvrir l’histoire de notre Domaine, en passant un moment convivial , amusant, dans une ambiance familiale et en toute simplicité.

La famille SENDREY vous accueille sur la propriété pour une visite du chai suivie d’une dégustation de Graves Rouge, BX Sec, BX Rosé, Sauternes, Moelleux, et Sangria au Sauternes.

Chasse aux oeufs pour les petits les 9 et 10 Avril.

Réservation conseillée.

