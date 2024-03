Pâques en Folie La Ferme de Wesserling Husseren-Wesserling, mercredi 27 mars 2024.

Pâques en Folie Cette année encore, le Parc de Wesserling fête Pâques ! 27 mars – 3 avril La Ferme de Wesserling Tarif unique 6€

Début : 2024-03-27T12:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-03T12:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Pour l’occasion, des milliers d’oeufs seront cachés dans le parc de la Ferme ! Pâques en Folie est un événement dédié aux familles dans un cadre unique ! Résolvez des énigmes, trouvez des indices et participez à des ateliers créatifs !

Le temps d’un après-midi, rendez-vous avec vos enfants dans le parc rural de la Ferme de Wesserling, participez à la grande chasse aux oeufs et repartez avec quelques petites gourmandises !

Les 27, 29, 30, 31 mars et 1, 3 avril de 12h à 17h (animations en continu).

Réservation en ligne – Billetterie sur place.

Petite restauration sur place : tartes flambées, crêpes, bretzels, etc.

Tarif unique de 6 euros.

La Ferme de Wesserling rue de Ranspach Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « info@parc-wesserling.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 38 28 08 »}]

