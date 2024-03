Pâques en Folie La Ferme de Wesserling Husseren-Wesserling, mercredi 27 mars 2024.

Pâques en Folie Cette année encore, le Parc de Wesserling fête Pâques ! 27 mars – 3 avril La Ferme de Wesserling Tarif unique : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T12:00:00+01:00 – 2024-03-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-03T12:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Cette année encore, le Parc de Wesserling fête Pâques ! Pour l’occasion, des milliers d’œufs seront cachés dans le parc de la Ferme !

Pâques en Folie est un événement dédié aux familles dans un cadre unique et aura pour thème la cigale et la fourmi ! Résolvez des énigmes, trouvez des indices divulgués et participez à des ateliers créatifs et jeux grandeur nature !

Le temps d’un après-midi, rendez-vous avec vos enfants dans le parc rural de la Ferme de Wesserling et repartez avec votre lot d’œufs en chocolat !

Au programme :

– La chasse aux œufs : pour les enfants… Mais aussi pour les adultes ! Il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux, de quoi ravir les plus jeunes et les gourmands

– Un atelier de confection de bracelets : en graines et fils DMC

– Un parcours de la fourmi : Jeu d’obstacles pour ramener des éléments à la fourmilière

– Une zone de jeux (molki, pétanque carré, kubb, mémory géant…)

– Un grand jeu des cigales : un blind-test grandeur nature (avec un chocolat à la clé) .

DATES & HORAIRES

Les 27, 29, 30, 31 mars et 1, 3 avril de 12h à 17h (animations en continu).

RESTAURATION SUR PLACE

Petite restauration : tartes flambées, crêpes, bretzels, boissons chaudes et froides etc.

TARIFS

Tarif unique de 6€.

Pass Musées acceptés.

Billetterie sur place – Réservation en ligne : https://bit.ly/3PZJDm7

INFOS PRATIQUES

Parc Rural de la Ferme

info@parc-wesserling.fr

03 89 38 28 08

La Ferme de Wesserling rue de Ranspach Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est

Wesserling Pâques

Parc de Wesserling