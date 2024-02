Pâques en Folie Husseren-Wesserling, mercredi 27 mars 2024.

Résolvez des énigmes, participez à des ateliers créatifs ! Le temps d’un après-midi, rendez-vous avec vos enfants dans le Parc Rural de la Ferme du Parc de Wesserling et repartez avec votre lot d’œufs en chocolat !

Cette année encore, le Parc de Wesserling fête Pâques ! Pour l’occasion, des milliers d’oeufs seront cachés dans le parc de la Ferme !

Pâques en Folie est un événement dédié aux familles dans un cadre unique ! Résolvez des énigmes, trouvez des indices divulgués par de déroutants personnages et participez à des ateliers créatifs !

Le temps d’un après-midi, rendez-vous avec vos enfants dans les Jardins du Parc de Wesserling et repartez avec votre lots d’oeufs en chocolat !

Le programme des animations – La chasse aux œufs pour les enfants… Mais aussi pour les adultes ! Il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux, de quoi ravir les plus jeunes et les gourmands

– Un atelier d’impression (l’animal et sa trace)

– 4 zones de jeux (parcours d’obstacles, molki, pétanque carré, kubb, mémory géant…)

– Un grand jeu d’observation avec le Lièvre et la Tortue (avec un chocolat à la clé)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 12:00:00

fin : 2024-03-27 17:00:00

29 Rue du Parc

Husseren-Wesserling 68470 Haut-Rhin Grand Est info@parc-wesserling.fr

