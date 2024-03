Pâques en famille au Donjon Domaine Saint Clair Le Donjon Domaine Saint Clair Étretat, dimanche 31 mars 2024.

Un après-midi inoubliable au Donjon Domaine Saint Clair à Étretat spectacle et chasse aux œufs pour célébrer Pâques en famille !

Sur les hauteurs d’Étretat, l’équipe du Donjon Domaine Saint Clair vous invite à un après-midi remplie de divertissement et de joie, spécialement conçue pour petits et grands à

partir de 4 ans.

– Goûter d’accueil à 15h30

Tous d’abord, les familles seront accueillies avec convivialité autour d’un goûter gourmand, avec jus, boissons chaudes et douceurs sucrées.

– Spectacle à 16h00

Joignez-vous à nous pour une expérience pleine d’émerveillement avec un spectacle captivant, qui émerveillera petits et grands. Le spectacle « Les contes du jardin en musique » est écrit et interprété par Hélène Pesquet, comédienne, et Gilles Adam, musicien de la compagnie « La Belle Envolée ». En déambulation, ce spectacle explore avec humour et interaction la nature.

– Chasse aux œufs à 17h00

Et ce n’est pas tout ! Préparez-vous à partir à l’aventure avec notre chasse aux œufs palpitante dans le parc de l’hôtel. 50 gros Œufs Garnis seront à trouver (1 par participant) & une multitude de friandises chocolatées. Mais il y aura des belles surprises dans 3 d’entre-eux… ils seront garnis de bons cadeaux valables dans nos établissements.

A partir de 4 ans Durée 2h15.

Rendez-vous au Donjon Domaine Saint Clair, à Étretat.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 15:30:00

fin : 2024-03-31 17:45:00

Le Donjon Domaine Saint Clair Chemin de Saint-Clair

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie info@hoteletretat.com

L’événement Pâques en famille au Donjon Domaine Saint Clair Étretat a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie