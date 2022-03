PÂQUES EN FAMILLE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault De nombreuses activités sont organisées pour nos chérubins pendant le week-end de Pâques Du samedi 16 au lundi 18 avril

> Toute la journée :

– structures gonflables (Payant, tarif non communiqué) Dimanche 17 avril

Toute la journée

> Jeux traditionnels en bois, structures gonflables

