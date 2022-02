Pâques du Griffon Caubon-Saint-Sauveur Caubon-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Caubon-Saint-Sauveur

Lot-et-Garonne

Pâques du Griffon Caubon-Saint-Sauveur, 17 avril 2022, Caubon-Saint-Sauveur. Pâques du Griffon Parc du Griffon Lieu-dit Griffon Caubon-Saint-Sauveur

2022-04-17 11:00:00 – 2022-04-18 18:00:00 Parc du Griffon Lieu-dit Griffon

Caubon-Saint-Sauveur Lot-et-Garonne Caubon-Saint-Sauveur EUR Pour le week-end de Pâques, le Parc du Griffon vous propose :

– La Chasse aux œufs colorés dans le Parc du Griffon.

Et toujours, découverte des animaux et amusement dans les aires de jeux : trampolines, karts à pédales, jeux gonflables, tyrolienne, pyramide de cordes géante, Super Nova… Chasse aux œufs colorés dans le Parc du Griffon. Et toujours, découverte des animaux et amusement dans les aires de jeux. +33 5 57 20 23 81 Pour le week-end de Pâques, le Parc du Griffon vous propose :

Et toujours, découverte des animaux et amusement dans les aires de jeux : trampolines, karts à pédales, jeux gonflables, tyrolienne, pyramide de cordes géante, Super Nova…

Parc du Griffon Lieu-dit Griffon Caubon-Saint-Sauveur

