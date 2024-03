Pâques découvertes Plougonvelin, lundi 22 avril 2024.

Pâques découvertes Plougonvelin Finistère

3 activités pour 3 demi-journées,

Le raid canyon avec Claude (Rando mer) vous emmènera à la découverte des falaises, de l’eau tumultueuse et des grottes en passant par quelques surprises.

La nage en mer et randonnée palmée avec masques et tubas avec Zoé (Ozé la mer) vous apportera son expertise en natation, une autre façon de voir la mer et de découvrir les riches fonds du parc naturel marin d’Iroise.

Le Canoë avec Yann (Wild wáta). Au cœur de la ria du Conquet, partez à la découverte de la richesse de ce lieu entre histoire et Histoire.

Venez ouvrir une parenthèse et plongez-vous dans ce Pâques découvertes vous allez trouver votre œuf… ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-22

fin : 2024-04-24

Plage du Perzel

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne wild.wata@gmail.com

L’événement Pâques découvertes Plougonvelin a été mis à jour le 2024-03-20 par OT IROISE BRETAGNE