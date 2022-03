Pâques dans l’histoire de l’art Marseille 8e Arrondissement, 26 avril 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Pâques dans l’histoire de l’art Le Prado 36 Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement

2022-04-26 – 2022-04-26 Le Prado 36 Avenue du Prado

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une exploration de l’histoire de Pâques dans l’art, depuis l’époque des premiers chrétiens jusqu’à nos jours.



L’histoire de la mort et de la résurrection du Christ domine la culture occidentale depuis 2000 ans. C’est probablement l’un des événements les plus marquants de l’histoire, que l’on retrouve dans les Évangiles aussi bien que dans les tableaux des plus grands artistes. Ce long métrage explore l’histoire de Pâques dans l’art, depuis l’époque des premiers chrétiens jusqu’à nos jours. Tourné à Jérusalem, aux Etats-Unis et en Europe, le film explore les différentes représentations de Pâques à travers les âges et nous dresse ainsi un portrait de notre histoire commune.



