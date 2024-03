Pâques dans les caves troglodytes de Maison LaCheteau Rochecorbon, dimanche 31 mars 2024.

Lundi

Les cloches sont passées chez Blanc Foussy !

Participez à des visites spéciales à l’occasion de Pâques.

Départs le matin 10h et 11h

Départs l’après-midi 14h, 15h et 16h

3 parcours pour les plus petits aux plus grands

PARCOURS PIOU-PIOU

Pour les plus petits, participez à la chasse aux œufs dans les caves 4 œufs de couleur se sont dissimulés dans nos galeries… (de 2 à 5 ans)

PARCOURS LAPIN

Découvrez les caves en famille, grâce à un parcours ludique autour de l’histoire des caves et du vin et en résolvant les jeux et énigmes mis sur votre route, équipés d’une lampe frontale (de 6 à 12 ans)

PARCOURS “ES-TU UNE CLOCHE ?”

Pour les plus grands, moultes énigmes abritent nos 3 kms de galerie, il faudra toutes les résoudre avant de sortir des caves ! (de 12 à 15 ans) 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-04-01 12:30:00

65 Quai de la Loire

Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact-blancfoussy@lacheteau.fr

