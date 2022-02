Pâques dans l’art Brest, 7 avril 2022, Brest.

Dans le cadre du cycle « Films sur l’art », découvrez le récit de Pâques à travers l’art.

L’histoire de la mort et de la résurrection du Christ a dominé la culture occidentale au cours des 2000 dernières années. C’est peut-être l’événement historique le plus significatif de tous les temps, tel que raconté par les évangiles, mais également décrit par les plus grands artistes de l’Histoire. Du triomphant au sauvage, de l’éthéré au tactile, certaines des plus grandes œuvres d’art de la civilisation occidentale se concentrent sur ce moment charnière.

Ce film magnifiquement conçu explore l’histoire de Pâques telle qu’elle est représentée dans l’art, de l’époque des premiers chrétiens à nos jours. Tourné sur place à Jérusalem, aux États-Unis et dans toute l’Europe, il explore les différentes manières dont les artistes ont dépeint l’histoire de Pâques à travers les âges et dépeint ainsi notre histoire à tous.

Documentaire réalisé par Phil Grabsky.

Durée : 1h25.

Le cycle « Films sur l’art » est proposé par les Amis du musée des Beaux-Arts de Brest en partenariat avec le cinéma Les Studios.

