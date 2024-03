Pâques Course à l’oeuf déguisée Eygalières, samedi 30 mars 2024.

Participez à une course à l’œuf déguisée à Eygalières, samedi 30 mars à partir de 11h !

Pâques et Carnaval ensemble, ça donne la course à l’œuf déguisé !



Le samedi 30 mars, à partir de 11h, l’APE (Association des Parents d’Élèves) vous donne rendez-vous devant l’EHPAD La Sousto d’Eygalières pour un départ en fanfare vers la salle des fêtes.



Là-bas, un parcours palpitant sur le stade vous attend, ponctué par la découverte de délicieux chocolats de Pâques !



Mais les festivités ne s’arrêtent pas là ! Notre buvette et notre restauration seront là pour régaler vos papilles tout au long de la journée.



Venez nombreux participer à cet événement convivial et festif, idéal pour petits et grands ! Préparez-vous à une journée inoubliable… .

Début : 2024-03-30 11:00:00

fin : 2024-03-30

Centre-Ville d’Eygalières

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur apeeygalieres13810@gmail.com

