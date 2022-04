Pâques château de Rauzan Rauzan Rauzan Catégories d’évènement: Gironde

Rauzan

Pâques château de Rauzan Rauzan, 18 avril 2022, Rauzan. Pâques château de Rauzan Rauzan

2022-04-18 10:00:00 – 2022-04-30 17:30:00

Rauzan Gironde Rauzan Pâques au Château de Rauzan de 10h à 17h30 profitez des vacances de Pâques pur retrouver les oeufs cachés à l’intérieur du Château fort de Rauzan.

Sans réservation aux heures d’ouverture.

Infos : 05.57.84.03.88 Pâques au Château de Rauzan de 10h à 17h30 profitez des vacances de Pâques pur retrouver les oeufs cachés à l’intérieur du Château fort de Rauzan.

Sans réservation aux heures d’ouverture.

Infos : 05.57.84.03.88 +33 5 57 84 03 88 Pâques au Château de Rauzan de 10h à 17h30 profitez des vacances de Pâques pur retrouver les oeufs cachés à l’intérieur du Château fort de Rauzan.

Sans réservation aux heures d’ouverture.

Infos : 05.57.84.03.88 chateau rauzan

Rauzan

dernière mise à jour : 2022-04-10 par OT Castillon-Pujols

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Rauzan Autres Lieu Rauzan Adresse Ville Rauzan lieuville Rauzan Departement Gironde

Rauzan Rauzan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rauzan/

Pâques château de Rauzan Rauzan 2022-04-18 was last modified: by Pâques château de Rauzan Rauzan Rauzan 18 avril 2022 Gironde Rauzan

Rauzan Gironde