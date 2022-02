[Pâques] Chasse aux oeufs poétiques La Riche La Riche Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La Riche

[Pâques] Chasse aux oeufs poétiques La Riche, 17 avril 2022, La Riche. [Pâques] Chasse aux oeufs poétiques La Riche

2022-04-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-17 18:00:00 18:00:00

La Riche Indre-et-Loire Retrouvez les œufs-poèmes cachés dans les jardins et gagnez de vrais œufs en chocolat ! Mais pour déguster le chocolat, il faudra être (un peu) poète… Retrouvez les œufs-poèmes cachés dans les jardins et gagnez de vrais œufs en chocolat ! Mais pour déguster le chocolat, il faudra être (un peu) poète… Retrouvez les œufs-poèmes cachés dans les jardins et gagnez de vrais œufs en chocolat ! Mais pour déguster le chocolat, il faudra être (un peu) poète… istock

La Riche

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, La Riche Autres Lieu La Riche Adresse Ville La Riche lieuville La Riche Departement Indre-et-Loire

La Riche La Riche Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-riche/

[Pâques] Chasse aux oeufs poétiques La Riche 2022-04-17 was last modified: by [Pâques] Chasse aux oeufs poétiques La Riche La Riche 17 avril 2022 Indre-et-Loire La Riche

La Riche Indre-et-Loire