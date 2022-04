Pâques : Chasse aux œufs au cinéma le Balzac cinéma Le Balzac Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Pâques : Chasse aux œufs au cinéma le Balzac cinéma Le Balzac, 17 avril 2022, Paris. A l’occasion du week-end de pâques, le cinéma le Balzac organise une chasse aux œufs suite à la projection du film d’animation “C’est magic ! Sucré Salé ! ” le dimanche 17 avril.

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 avril 2022

de 11h00 à 12h20

payant de 5 à 6.5 euros PROGRAMME 11H : projection du film C’est magic ! Sucré Salé ! 12H : début de la chasse aux oeufs cinéma Le Balzac 1 Rue Balzac 75008 Paris Paris 75008 Contact : 0677626140 marc@etoile-cinemas.com https://www.facebook.com/cinemalebalzac https://twitter.com/CinemaLeBalzac https://www.cinemabalzac.com/film/556482/

CHASSE AUX OEUFS 1

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu cinéma Le Balzac Adresse 1 Rue Balzac 75008 Paris Ville Paris lieuville cinéma Le Balzac Paris Departement Paris

cinéma Le Balzac Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Pâques : Chasse aux œufs au cinéma le Balzac cinéma Le Balzac 2022-04-17 was last modified: by Pâques : Chasse aux œufs au cinéma le Balzac cinéma Le Balzac cinéma Le Balzac 17 avril 2022 Cinéma Le Balzac Paris Paris

Paris Paris