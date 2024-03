[Pâques] Chasse à l’oeuf de Miromesnil Tourville-sur-Arques, samedi 30 mars 2024.

[Pâques] Chasse à l’oeuf de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

La chasse à l’œuf du Château de Miromesnil fait, depuis 18 ans, la joie des petits et des plus grands !

Pendant 3 jours grand jeu de piste, jeux anciens en bois et salon de thé !

Environ 3 000 œufs peints par les enfants de la famille seront malicieusement cachés dans le parc du château. A l’aide d’un jeu de piste, les chasseurs d’un jour devront trouver six œufs de couleurs différentes à échanger contre un sujet en chocolat. Un tirage au sort, chaque jour, permettra à l’un des participants de gagner un énoooorme oeuf en chocolat !

Tous pourront tester leur habilité grâce à la collection de jeux anciens en bois.

Un salon de thé vous permettra de déguster de délicieux sablés aux fleurs, des crêpes maisons et autres douceurs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Château de Miromesnil

Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie chateaumiromesnil@orange.fr

L’événement [Pâques] Chasse à l’oeuf de Miromesnil Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2024-03-09 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie