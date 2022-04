Pâques Camarguaises Saintes-Maries-de-la-Mer, 16 avril 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Pâques Camarguaises Avenue Van Gogh Arènes Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-04-16 – 2022-04-18 Avenue Van Gogh Arènes

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône Saintes-Maries-de-la-Mer

Samedi 16 :

– 11h30 Abrivado menée par la Manade des Baumelles (Départ : Bouvaù d’Aubanel, route de Cacharel, rue Joanin Audibert, rue de la République, avenue Van Gogh, arrivée aux Arènes).

– 14h00 à 16h30 sur la plage derrière les arènes « A la recherche du trésor de Pâques » pour petits et grands.:

– 15h30 « La Camargue aux Arènes », spectacle camarguais aux Arènes

(Présentation des cavaliers et des Arlésiennes, saut de cheval à cheval, taureau en rodéo, jeu de l’orange, jeu du bouquet, abrivado en piste…) Tarif 10€, réduit 5€



Dimanche 17 :

-11h30 Abrivado menée par la manade AGNEL (Départ : Bouvaù d’Aubanel, route de Cacharel, rue Joanin Audibert, rue de la République, avenue Van Gogh, arrivée aux Arènes).

– 16h00, Trophée des Impériaux (1ère journée)

« Honneur aux manades saintoises » (Trophée des As) « Souvenir Georges-Mouret » Manades : Raynaud, St Antoine, Pagès, Du Pantaï, Baumelles, Cavallini, Ricard. Tarif 13€, numérotées 16€, réduit 6€.

Suivi de la bandido (Départ : Arènes, avenue Van Gogh, rue de la République, rue Joanin Audibert, route de Cacharel, arrivée : Bouvaù d’Aubanel).



Lundi 18 : Journée animée par la Peña Lou Pati

– 9h00 petit déjeuner au Bouvaù AUBANEL et ferrade

– 11h30 Abrivado menée par la Manade AUBANEL (Départ : Bouvaù d’Aubanel, route de Cacharel, rue Joanin Audibert, rue de la République, avenue Van Gogh, arrivée aux Arènes).







Ces journées seront animées par des groupes folkloriques et musicales

Trois jours de bouvine et de traditions avec les gardians, les taureaux et les chevaux ou vous pourrez assister à des courses camarguaises, des abrivados et des jeux de gardians aux arènes.

