Pâques Camarguaises Avenue Van Gogh Saintes-Maries-de-la-Mer, samedi 30 mars 2024.

Trois jours de bouvine et de traditions avec les gardians, les taureaux et les chevaux ou vous pourrez assister à des courses camarguaises, des abrivados et des jeux de gardians aux arènes.

Samedi 30, dimanche 31 et lundi 1er avril Pâques Camarguaises

– Samedi 30 A 15h30 La Camargue aux Arènes , spectacle camarguais, Course Camarguaise Trophée des As

– Dimanche 31 Petit Déjeuner et Journée anniversaire de la Manade Cavallini et Royale de la manade .

