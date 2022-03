Pâques aux jardins Thiron-Gardais Thiron-Gardais Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Thiron-Gardais

Pâques aux jardins Thiron-Gardais, 17 avril 2022, Thiron-Gardais. Pâques aux jardins domaineabbaye@terresdeperche.fr Thiron-Gardais

2022-04-17 – 2022-04-17

Thiron-Gardais Eure-et-Loir domaineabbaye@terresdeperche.fr 3 EUR 3 Chaque année pendant le weekend de Pâques, le Domaine de l’Abbaye vous invite à venir participer à la chasse à l’œuf.

Des jeux en bois géants et des jeux gonflables sont à la disposition des enfants à partir de 2 ans. domaineabbaye@terresdeperche.fr +33 2 37 49 49 49 https://www.ledomainedelabbaye.net/ Domaine de l’abbaye

domaineabbaye@terresdeperche.fr Thiron-Gardais

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Thiron-Gardais Autres Lieu Thiron-Gardais Adresse domaineabbaye@terresdeperche.fr Ville Thiron-Gardais lieuville domaineabbaye@terresdeperche.fr Thiron-Gardais Departement Eure-et-Loir

Pâques aux jardins Thiron-Gardais 2022-04-17 was last modified: by Pâques aux jardins Thiron-Gardais Thiron-Gardais 17 avril 2022 Eure-et-Loir Thiron Gardais

Thiron-Gardais Eure-et-Loir