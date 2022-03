Pâques aux jardins de Marqueyssac Vézac Vézac Catégories d’évènement: Dordogne

Vézac Dordogne Vézac EUR 11.9 11.9 Silencieuses depuis deux ans maintenant, les cloches vont pouvoir sonner de nouveau aux Jardins de Marqueyssac ! La grande chasse aux œufs, tant attendue des enfants, est enfin de retour…

Attention, cette activité est réservée aux enfants de 2 à 12 ans inscrits au préalable.

Ateliers de décoration d'œufs, de confection d'un "panier" de Pâques, d'initiation au tournage, escalade et Via Ferrata des Rapaces – notre parcours acrobatique qui longe la falaise- dont le retour marque ce weekend haut en animations.

©-Laugery-Marqueyssac-Paques-2005-scaled

