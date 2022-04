Pâques Aux Décidées : chasse aux oeufs, animations et goûter Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Catégories d’évènement: Allier

Lurcy-Lévis

Pâques Aux Décidées : chasse aux oeufs, animations et goûter Lurcy-Lévis, 13 avril 2022, Lurcy-Lévis. Pâques Aux Décidées : chasse aux oeufs, animations et goûter Lurcy-Lévis

2022-04-13 – 2022-04-13

Lurcy-Lévis Allier Lurcy-Lévis L’équipe des Décidées vous invite à une chasse aux oeufs le mercredi 13 avril de 14h à 17h.

*** Entrée gratuite ***

Animations, chocolats, surprises seront au rendez vous.

Venez nombreux aux Décidées, nous vous attendons +33 9 80 58 43 57 Lurcy-Lévis

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lurcy-Lévis Autres Lieu Lurcy-Lévis Adresse Ville Lurcy-Lévis lieuville Lurcy-Lévis Departement Allier

Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lurcy-levis/

Pâques Aux Décidées : chasse aux oeufs, animations et goûter Lurcy-Lévis 2022-04-13 was last modified: by Pâques Aux Décidées : chasse aux oeufs, animations et goûter Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis 13 avril 2022 Allier Lurcy-Lévis

Lurcy-Lévis Allier