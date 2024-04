Pâques aux clémentines au Domaine Royal de château Gaillard Amboise, samedi 6 avril 2024.

Pâques aux clémentines au Domaine Royal de château Gaillard Amboise Indre-et-Loire

Dimanche

Le Domaine Royal de Château Gaillard vous propose du 30 mars au 1er avril puis du 06 au 07 avril 2024, des ateliers de pâques à 15h ainsi qu’une grande chasse aux chocolats et clémentines de pâques à 10h30, 11h30, 14h30 et 16h.

Sans réservations, place limitées.

Renseignements au 02-47-30-33-29 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-07

29 Allée du Pont-Moulin

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

