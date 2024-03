Pâques aux Bains des Docks Quai de la Réunion Le Havre, lundi 1 avril 2024.

Pâques aux Bains des Docks Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Animations de Pâques !

Rendez-vous le 1er avril (ouverture de votre centre aquatique et bien-être de 09h00 à 19h00)

relais de Pâques

Affrontez-vous en famille sur des épreuves d’endurance et d’agilité. Parent VS enfant, qui sera le meilleur ? Des cadeaux à la clé pour les gagnants ! Sur réservation, à l’accueil.

, € pour le parent et l’enfant (avec l’accès piscine offert pour l’enfant).

À partir de 8 ans (baskets et vêtements de sport recommandés)

parcours aquapâques (prix d’une entrée unitaire).

chasse aux oeufs dans les bassins (prix d’une entrée unitaire).

Aquagym de Pâques

Challengez-vous en groupe pour remporter vos œufs ! Réalisez les exercices du circuit le plus rapidement possible, le groupe le plus rapide gagne le panier du lapin (sur réservation, inclus dans l’abonnement Aquagym / 11€ pour les non abonnés).

́ !

Surprise du chef sera à vos côtés !

Revêtez votre plus beau maillot pour une ́ d’exception

De à et de à !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-01

Quai de la Réunion Les Bains des Docks

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@les-bains-des-docks.com

L’événement Pâques aux Bains des Docks Le Havre a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie