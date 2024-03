Pâques au Zooparc de Trégomeur Trégomeur, dimanche 31 mars 2024.

Grand Jeu de Pâques Participez à notre grand jeu de Pâques et et tentez de gagner par tirage au sort une activité soigneur d’un jour ou une carte pass !

Maquillage pour enfants Un stand de maquillage sera ouvert tout l’après-midi sur le thème des animaux, Pâques et du printemps.

Chasse aux Œufs ouvrez l’œil, des œufs en chocolat seront cachés un peu partout dans les allées du ZooParc.

Rencontre avec Jeannot le Lapin Ne manquez pas l’occasion de rencontrer Jeannot le Lapin, qui déambulera dans les allées du parc l’après-midi pour distribuer des œufs en chocolat et répandre la joie de Pâques ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 10:00:00

fin : 2024-04-01 17:30:00

Le Moulin Richard

Trégomeur 22590 Côtes-d’Armor Bretagne

