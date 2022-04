Pâques au zoo Parc zoologique de Paris, 17 avril 2022, Paris.

Du dimanche 17 avril 2022 au lundi 18 avril 2022 :

lundi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. gratuit Gratuit après acquittement des droits d’entrée au Parc

Un brin loufoques, les œufologues sont des spécialistes et des passionnés d’œufs et vivent tous à Œufoville. Exceptionnellement, ces habitants farfelus vous invitent à célébrer Pâques avec eux et à vous faire partager leur passion des œufs… et du chocolat ! Rendez-vous au Parc zoologique de Paris le dimanche 17 et le lundi 18 avril pour célébrer Pâques en compagnie des animaux.

Au programme des festivités :

CHASSE AUX ŒUFS POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS

De 10 h à 13 h et de 14 h à 16 h 30

Si les enfants, sur un temps imparti, parviennent à trouver cinq œufs de la même couleur, ils repartiront avec un sachet d’œufs en chocolat ! Avec un bonus, s’ils mettent la main sur l’œuf d’Or !

STAND MAQUILLAGE

De 10 h à 16 h 30

Tout au long de la journée, les maquilleuses de l’école professionnelle SLA Academy viendront transformer les enfants en animaux, princesses ou super-héros !

LE MUSÉE DE L’ŒUF

De 10 h à 17 h

L’endroit préféré des oeufologues, où est conservée une collection riche et étonnante, ouvrira ses portes en exclusivité et vous permettra d’en apprendre d’avantage sur la diversité et la biologie des œufs. Un Oeufologue viendra tout au long de la journée pour animer un jeu de devinettes. Des activités seront laissées également en accès libre pour partager des moments de détente en famille ou entre amis.

STAND D’ACTIVITÉS MANUELLES

De 11 h à 17 h

Le passe-temps favori des oeufologues est la décoration d’œufs et de paniers pour les ranger dedans ! Envie de les aider, de laisser cours à votre imagination et de repartir chez vous avec votre propre création ? N’hésitez pas à vous joindre à eux !

Venez nombreux découvrir ce village atypique (au niveau des Clairières, prévoir une arrivée 30 minutes avant le début de l’activité) et surtout pour participer à de nombreuses activités gratuites et amusantes !

Nous vous rappelons que les enfants doivent être accompagnés d’un adulte durant les activités.

Parc zoologique de Paris Route de la Ceinture du Lac 75012 Paris

Contact : https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/agenda/paques-au-zoo-3556 http://billetterie.parczoologiquedeparis.fr/

©DR/Parc zoologique de Paris