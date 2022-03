Pâques au Vélorail Sud Alsace Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach Catégories d’évènement: Aspach-Michelbach

2022-04-15 – 2022-04-18

Aspach-Michelbach Haut-Rhin Aspach-Michelbach EUR COMPTEZ-LES… GAGNEZ-LES…MANGEZ-LES !

Tout le week-end de Pâques, le vélorail vous propose une animation autour de Pâques. A bord d’un vélorail sans vous arrêter, vous devrez compter les œufs éparpillés tout le long du parcours. A l’arrivée, si le compte est bon, on vous les offre ! Alors pensez pour vous aider, à emmener des petites jumelles, et un petit panier ! A bord d’un vélorail sans vous arrêter, vous devrez compter les œufs éparpillés tout le long du parcours. A l’arrivée, si le compte est bon, on vous les offre ! +33 7 88 52 56 46 COMPTEZ-LES… GAGNEZ-LES…MANGEZ-LES !

Aspach-Michelbach

