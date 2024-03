Pâques au restaurant Les Enfants Sages Restaurant Les Enfants Sages / La Grande École Le Havre, dimanche 31 mars 2024.

Pâques au restaurant Les Enfants Sages Restaurant Les Enfants Sages / La Grande École Le Havre Seine-Maritime

Le restaurant est ouvert pour Pâques ! Vous pouvez venir déjeuner au restaurant le dimanche 31 mars et le lundi 1er avril. (service du midi)

Une occasion parfaite pour partager un agréable moment en famille ou entre amis.

Le petit plus

Les enfants pourront participer à un petit atelier créatif autour de Pâques et repartir avec ce qu’ils auront fabriqué !

Lieu de l’atelier La Grande École, juste au bout du jardin !

Horaires Le dimanche après-midi à partir de 14h30

