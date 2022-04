Pâques au Régourdou Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Pâques au Régourdou Montignac, 17 avril 2022, Montignac. Pâques au Régourdou Montignac

2022-04-17 11:00:00 – 2022-04-18 18:00:00

Montignac Dordogne Montignac Pendant la semaine de Pâques, préparez-vous à accueillir le lapin de Pâques.

Chasse aux oeufs organisée pendant la visite. Des surprises vous attendent !

N’oublies pas de prendre ton panier. Pendant la semaine de Pâques, préparez-vous à accueillir le lapin de Pâques.

Chasse aux oeufs organisée pendant la visite. Des surprises vous attendent !

N’oublies pas de prendre ton panier. +33 5 53 51 81 23 Pendant la semaine de Pâques, préparez-vous à accueillir le lapin de Pâques.

Chasse aux oeufs organisée pendant la visite. Des surprises vous attendent !

N’oublies pas de prendre ton panier. ©Le Regourdou

Montignac

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac Autres Lieu Montignac Adresse Ville Montignac lieuville Montignac Departement Dordogne

Montignac Montignac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montignac/

Pâques au Régourdou Montignac 2022-04-17 was last modified: by Pâques au Régourdou Montignac Montignac 17 avril 2022 Dordogne montignac

Montignac Dordogne