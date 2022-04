Pâques au Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux, 17 avril 2022, Sochaux.

Pâques au Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux

2022-04-17 – 2022-04-18

Sochaux Doubs Sochaux

EUR 45 45 Les équipes de la Brasserie du Musée de L’Aventure Peugeot vous proposent un menu spécial pour célébrer Pâques !

Très apprécié des familles, le jeu de piste pour les enfants revient du 16 avril au 1er mai, leur permettant de découvrir le Musée en s’amusant. Une chasse aux indices qui remplace agréablement la chasse aux œufs, avec un cadeau en fin de parcours pour tous les enfants !

Menu :

Amuse-bouche surprise et sa Coupe Musée (punch OU Crémant) / Œuf mollet frit sur son lit de ratatouille, crème de roquette et chips de jambon cru / Carré d’agneau basse température et son jus réduit, asperges, pleurotes des sables, carottes crayons et son risotto vert / Dessert du Chef / Café (hors boissons du repas – apéritif et café offerts)

Réservation par téléphone du mardi au dimanche de 10h à 17H

musee@peugeot.com +33 3 81 99 41 85 http://www.museepeugeot.com/

Sochaux

dernière mise à jour : 2022-04-04 par