Pâques au Haras Cluny, 16 avril 2022, Cluny.

Pâques au Haras Haras National 2, rue Porte des Prés Cluny

2022-04-16 10:30:00 – 2022-04-18 18:00:00 Haras National 2, rue Porte des Prés

Cluny Saône-et-Loire

EUR 6 6 Venez (re)découvrir le Haras lors de la chasse au œufs de Pâques. Un jeu de piste durant lequel Atout, le lapin de Pâques, vous emmènera explorer les lieux emblématiques du Haras et ses écuries. A la clé? Du chocolat bien sûr !

Passez une journée ludique et en famille au Haras où vous profiterez, en plus de l’animation, de notre circuit de visite.

Haras National 2, rue Porte des Prés Cluny

