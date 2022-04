Pâques au Clos des Ratites Valorbiquet Valorbiquet Catégories d’évènement: Calvados

Valorbiquet Calvados Valorbiquet Le Clos des ratites, parc animalier à Saint-Pierre-de-Mailloc, commune déléguée de Valorbiquet (Calvados) organise, dimanche 17 et lundi 18 avril 2022, une animation spéciale week-end Pascal : un concours pour remporter un œuf, non pas en chocolat, mais un véritable œuf d’autruche, frais !

